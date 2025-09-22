Menu
Secretaria de Saúde convoca aprovados em processos seletivos temporários

Ao todo, sete editais somam 31 vagas distribuídas entre oito cargos distintos

22 setembro 2025 - 15h52Taynara Menezes
Vagas são para atuar na SesauVagas são para atuar na Sesau   (Foto: SESAU)

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) convocou, por meio do Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) desta segunda-feira (22), candidatos aprovados em processos seletivos simplificados para contratação temporária. Ao todo, sete editais somam 31 vagas distribuídas entre oito cargos distintos.

As convocações incluem profissionais para as seguintes funções: odontólogo (radiologista), psicólogo, motorista de veículos pesados (condutor de ambulância), assistente social, auxiliar de manutenção, cuidador em saúde mental, operador de teleatendimento e motorista.

Os candidatos devem comparecer aos locais, datas e horários indicados nos editais para apresentação de documentos e demais orientações sobre o início das atividades.

Também foi publicada a convocação de uma candidata aprovada em processo seletivo de estágio em Direito, destinado a estudantes de ensino superior, por meio da Secretaria Municipal de Administração e Inovação (Seges).

A recomendação é que os interessados acompanhem o Diário Oficial e verifiquem os editais para confirmar se foram chamados. As informações estão disponíveis a partir da página 6 da edição.

