Secretário detalha dimensões do pacote de obras de Marquinhos

O secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rudi Fiorese, detalhou quais são as obras mais importantes para Campo Grande, que fazem parte do pacote lançado na sexta-feira (27), pelo prefeito Marquinhos Trad no Plano de Recuperação da capital.

Serão investidos mais de R$ 1,3 bilhão em 55 obras e geração de mais de 24 mil empregos no Programa “Reviva Mais Campo Grande”, que segundo Fiorese “Induz o crescimento da cidade para novas regiões no futuro”.

Ao JD1 Notícias, o secretário afirmou que algumas obras em particular são demandas antigas e com a finalização dos trabalhos haverá retorno para a população, como a pavimentação e recapeamento do Rita Vieira, na região do Bandeira, com mais de 10 mil habitantes. “No Rita Vieira, Centenário, Residencial Oliveira, Parque Dallas, que são bairros já consolidados, a gente tem obras que projetam a cidade para um futuro, assim como as vias estruturantes na região do Imbirussu, que é a ligação do Santa Emília com o polo empresarial Oeste”, afirmou Rudi.

Ainda segundo ele, serão investidos cerca de R$ 30 milhões nas obras do Rita Vieira e Parque Dallas, já no Residencial Oliveiras serão cerca de R$ 8 milhões, enquanto as vias estruturantes que devem ligar os moradores do Santa Emília ao polo empresarial são R$ 64 milhões de recursos investido e R$ 5,5 milhões nas obras do Jardim Centenário. “Os investimento vem de várias fontes, como empréstimos, FGTS, financiamento contratado junto à Caixa Econômica Federal (Finisa), repasse do fundo perdido da União, mais a contrapartida do Município, além de recurso do Governo do estado de Mato Grosso do Sul”, finalizou o secretário de Obras.

Na infraestrutura o Plano de Recuperação lançado pela prefeitura, mais de 200 quilômetros de pavimentação e recapeamento. Receberão asfalto novo os bairros: Rita Viera; Parque Dalas; Oliveira; Nova Campo Grande (etapa A e B); Nova Lima (etapas B, C e D); Nasser (etapas A e B); Seminário (etapa A); Atlântico Sul (etapa C); Mata do Jacinto (etapa D;, Sírio Libanês e Vila Lídia; Jardim Centenário e Jardim Noroeste.

No Rita Vieira, a etapa que começa a ser licitada ainda neste ano abrange 70% das ruas (serão feitos 14,5 km dos 20,5 km), praticamente toda a drenagem e 60% do recapeamento (4,5 km de um total de 7,8 km). O segundo lote das obras será licitado em fevereiro e a expectativa é de que até abril de 2021 as duas frentes estejam em andamento.

