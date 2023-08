Segunda etapa da revitalização da Avenida Ernesto Geisel será iniciada

Ao mesmo tempo em que dá andamento ao processo de licitação da segunda etapa da obra de revitalização da Avenida Ernesto Geisel, a Prefeitura de Campo Grande trabalha para viabilizar recursos para a terceira etapa. Na segunda fase, serão investidos R$ 20 milhões e as obras serão executadas no trecho entre as Ruas Abolição e Bom Sucesso.

O edital para a segunda etapa foi publicado no Diogrande (Diário Oficial do Município) no dia 17 de julho deste ano e as propostas serão abertas no dia 29 deste mês de agosto. O projeto prevê execução de obras de manejo sustentável de águas pluviais às margens do córrego Anhanduí na Avenida Ernesto Geisel , no sentido centro/bairro. Nesse trecho serão feitos muros de gabião para contenção da erosão, para evitar o carreamento de materiais que servem de sustentação para a pista da Ernesto Geisel.

Será feito ainda um trecho de ciclovia de 850 metros, reparação do asfalto em pontos da Avenida Ernesto Geisel e a correção do leito do rio para prevenção de erosão junto à ponte da Rua do Aquário, com o objetivo de preservar as fundações da ponte. O prazo de conclusão é de 19 meses, a partir da assinatura da Ordem de Serviço.

O secretário-adjunto da Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos), Eneas Neto, ressaltou que a gestão municipal tem tratado como prioridade a resolutividade dos problemas envolvendo obras e que está averiguando todos os pontos, caso a caso. “Neste sentido, a Prefeitura está empenhada em garantir melhor mobilidade na Avenida Ernesto Geisel”, disse ele.

Segundo ainda Eneas, para isso a gestão municipal criou um grupo de trabalho multidisciplinar para realizar estudo minucioso da Avenida Ernesto Geisel.

Para a execução da terceira etapa do projeto, a Prefeitura está buscando apoio financeiro junto ao Governo Federal e a bancada federal do Estado.

