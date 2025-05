Segunda vítima de acidente fatal na BR-262 é identificada

Foi identificada como Evanir Fátima Antunes a segunda vítima fatal de acidente entre uma Fiat Toro e um caminhão na BR-262. Ela estava acompanhada de Vilson Stefanello. Os dois morreram na hora.

"O motorista e a passageira do veículo menor vieram a óbito no mesmo instante", disse o delegado da Polícia Civil, Gabriel Desterro.

O casal, morador de Terenos, seguia sentido a Campo Grande quando tentou uma ultrapassagem em faixa contínua e bateu de frente com o caminhão que trafegava no sentido oposto, na altura entre o Indubrasil e Sidrolândia.

Segundo Desterro, o impacto foi tão violento que a Fiat Toro rodou após a colisão e ainda foi atingida na lateral e na traseira. "O motorista que estava atrás não conseguiu evitar, e aí houve o impacto frontal... Foi uma sequência de colisões em altíssima energia", explicou.

O motorista do caminhão, de 45 anos, realizou o teste do bafômetro, que apontou negativo para ingestão de álcool. Devido aos ferimentos, ele ainda não prestou o depoimento formal.

"Ele não vai ser ouvido hoje em virtude dos ferimentos, que estão bastante visíveis, mas o boletim de ocorrência será feito e vamos aguardar o laudo pericial para prosseguir com a investigação", afirmou o delegado.

Equipes do Corpo de Bombeiros atuaram no resgate, retirando os corpos das ferragens. O local foi interditado pela PRF e segue isolado para os trabalhos de perícia.

