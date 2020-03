Segunda parcela do IPTU vence na terÃ§a com 5% de desconto

Gabriel Neves, com informações da assessoria

A segunda parcela do IPTU vence nesta terça-feira (10) e as pessoas que pagarem em dia terão um desconto de 5%.

A prefeitura explica que, de posse do carnê, os contribuintes podem quitar as parcelas nas agências bancárias conveniadas, não precisando ir até a central do IPTU para realizar o pagamento.

Para conferir as agências ou retirar a segunda via basta acessar o site: www.campogrande.ms.gov.br/iptu .

Confira as datas para pagamento das parcelas:

2ª parcela 10 de março de 2020

3ª parcela 10 de abril de 2020

4ª parcela 10 de maio de 2020

5ª parcela 10 de junho de 2020

6ª parcela 10 de julho de 2020

7ª parcela 10 de agosto de 2020

8ª parcela 10 de setembro de 2020

9ª parcela 10 de outubro de 2020

10ª parcela 10 de novembro de 2020

