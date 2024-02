Sejuv realiza processo seletivo para estágio remunerado nesta quinta-feira

Visando o preenchimento de 10 vagas de estágio remunerado, a Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv) realiza processo seletivo nesta quinta-feira (8) das 8h30 às 12h, na sede da Secretaria, localizada na Rua 25 de Dezembro, 924, no terceiro andar do Edifício Marrakech.

Para participar é necessário ter 16 anos completos e estar cursando o Ensino Médio.

Os selecionados atuarão no departamento de Call Center da empresa Odontoclinic e receberão bolsa de R$ 600, mais vale transporte, com carga horária de 30 horas semanais.

Rafael Fernandes, gerente comercial da empresa, acredita que a parceria entre a iniciativa privada e a Prefeitura Municipal, por meio da Sejuv, vai gerar diversos benefícios e oportunidades para os jovens e adolescentes.

“Sabemos hoje que o mercado de trabalho para esse público é bastante escasso e sem oportunidades. Temos como missão dar oportunidades para jovens e adolescentes para poder atuar em várias áreas de trabalho, visando agregar conhecimento, habilidades e preparando-os para o mercando de trabalho”, disse.

As inscrições para o processo seletivo devem ser feitos através do link: https://sejuvcg-inscricao-estagio-sejuv.cheetah.builderall.com/. Mais informações podem ser obtidas pelo (67) 99231-1207.

