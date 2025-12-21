Seleção habitacional beneficia 82 famílias durante evento natalino na Capital

A divulgação de uma nova seleção habitacional beneficiou 82 famílias neste sábado (20), durante evento realizado na Praça Ary Coelho, em Campo Grande. A relação dos contemplados foi anunciada de forma pública.

A seleção seguiu critérios técnicos e legais do Programa Minha Casa, Minha Vida, com priorização de situações de vulnerabilidade social, composição familiar e presença de pessoas com deficiência. O processo foi realizado por meio de sistema automatizado, conforme a legislação federal.

Entre as contempladas está Gracielle de Souza, de 38 anos, moradora do bairro José Tavares. “Tenho inscrição no programa desde os 18 anos e venho renovando o cadastro ao longo dos anos”, afirmou.

Além da divulgação da lista, o evento contou com apresentações musicais e atividades natalinas abertas ao público.

