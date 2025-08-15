Menu
Menu Busca sexta, 15 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Cidade

Sem acordo, MP processa proprietário por degradação de córrego em Campo Grande

O processo tramita na Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos de Campo Grande

15 agosto 2025 - 09h53Vinícius Santos com informações do MPMS
Foto: Divulgação Foto: Divulgação   (- MPMS )

Sem acordo, o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) entrou na Justiça contra o proprietário de uma chácara na zona rural de Campo Grande. A ação é por danos ambientais na Área de Preservação Permanente (APP) às margens do Córrego Botas 2.

Vistorias técnicas realizadas por órgãos ambientais apontaram erosões, ausência de vegetação nativa, presença de espécies invasoras e ocupação irregular da APP por atividade de pecuária bovina. 

Mesmo após tentativas de solução extrajudicial, o proprietário se recusou a assinar um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), alegando que os danos teriam sido causados por falhas na infraestrutura urbana.

O MPMS apresentou laudos e imagens que comprovam a omissão do dono da chácara na adoção de medidas restaurativas, como reposicionamento de cercas, plantio de mudas nativas e controle de espécies exóticas. Técnicos do Imasul e do Ceippam apontaram que parte dos danos decorre da falta de manejo adequado da área.

Na ação, o MPMS pede a execução integral do Projeto de Recuperação de Área Degradada (Prada) em até dois anos, proibição de novas intervenções sem autorização ambiental e averbação da ação na matrícula do imóvel. 

Também solicita a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos ambientais, que será revertida ao Fundo Municipal de Meio Ambiente, destinada à APA do Guariroba.

O processo tramita na Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos de Campo Grande. O MPMS não divulgou o nome do proprietário, mas reforçou que as APPs são essenciais para a proteção de recursos hídricos e da biodiversidade.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

 

Reportar Erro
Gov Festival de Bonito Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto: Freepik
Cidade
Nova Lei reforça atuação da Defensoria Pública em nascimento sem paternidade
Governo Federal investe R$ 900 mil em bancos de leite de Mato Grosso do Sul
Cidade
Governo Federal investe R$ 900 mil em bancos de leite de Mato Grosso do Sul
Rapaz foi morto com vários tiros a queima-roupa
Justiça
Acusado de matar homem a tiros por ciúmes no Aero Rancho enfrenta júri popular
Agetran interdita ruas da Capital
Cidade
Agetran divulga interdições de vias para eventos e obras a partir desta sexta-feira
Elizangela Arce Correa não sobreviveu ao ataque
Justiça
Acusado de dar cobertura em assassinato de mulher é absolvido pelo Júri na Capital
Jorge Aparecido, presidente da Comissão dos Servidores -
Política
Valorização dos administrativos da Educação é reivindicada na Câmara de Vereadores
Foto: Sarah Chaves/JD1
Cidade
JD1TV: Após paralisação, Sindicatos recebem garantia de maior segurança na Rodoviária
Foto: PMCG
Cidade
Coophasul receberá serviços do CCZ nas Ruas
Inauguração da Flor Solar em 2024
Cidade
Operando há um ano, Flor Solar ganha melhorias e amplia experiência no Parque das Nações
O projeto foi realizado por alunos da universidade
Cidade
Alunos de agronomia de faculdade da Capital irão doar hortaliças ao Asilo São João Bosco

Mais Lidas

O trânsito teria sido interditado após a colisão
Polícia
Acidente entre caminhões fecha BR-262 por tempo indeterminado entre a Capital e Terenos
Polícia Federal esteve no condomínio de luxo do Damha
Polícia
JD1TV: Investigado pela PF, morador de condomínio de luxo 'desaparece'
O espaço foi interditado pelas equipes
Polícia
JD1TV: Vigilância Sanitária fecha restaurante de sushi no Centro de Campo Grande
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Homem é espancado pela ex enquanto dormia na casa da mãe em Campo Grande