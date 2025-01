Valor da tarifa de ônibus vai a R$ 4,95

Sem aviso prévio, a tarifa do transporte público de Campo Grande possui um novo valor: R$ 4,95, passando a valer já a partir desta sexta-feira (24). O novo 'preço' foi publicado em edição extra do Diário Oficial.

Após intenso duelo entre a Prefeitura e o Consórcio Guaicurus, houve o reajuste de R$ 0,20 na tarifa, que se refere a um aumento de 3,51% comparado ao preço anterior, que era de R$ 4,75.

Essa alteração também está associada a decisão judicial imposta à prefeitura, após inúmeros pedidos por parte do Consórcio Guaicurus em aumentar o valor, após alegar prejuízos financeiros.

A tarifa técnica também subiu em razão do reajuste: salta para R$ 6,17.

Na publicação feita no Diário Oficial, a prefeitura traz detalhes de que datas especiais terão um novo valor. O Dia do Trabalho, Dia das Mães, Dia dos Pais, Aniversário de Campo Grande, Finados, Natal e Ano Novo, o passe estará custando R$ 2, equivalente a 40% do valor da tarifa convencional.

