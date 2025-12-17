Menu
Sem data para receber, motoristas devem estender greve para quinta na Capital

Consórcio Guaicurus alegou não ter caixa ou saúde financeira para quitar as reivindicações

17 dezembro 2025 - 11h55Luiz Vinicius     atualizado em 17/12/2025 às 14h17
Ônibus estão nas garagens sem funcionar com a greveÔnibus estão nas garagens sem funcionar com a greve   (Reprodução/CUT-MS)

Os motoristas do transporte coletivo de Campo Grande devem estender a greve para a quinta-feira, dia 18, já que não houve nenhuma sinalização positiva por parte do Consórcio Guaicurus para a quitação integral do salário referente ao mês de novembro.

Além do pagamento do salário, a categoria deseja o pagamento da segunda parcela do 13º e o adiantamento do vale, porém, o Consórcio, durante a audiência de conciliação, alegou que não tinha caixa e nem saúde financeira para tal ação. Assim, a tendência é os ônibus fiquem mais um dia nas garagens das empresas.

"A greve está mantida, os trabalhadores estão parados, até que seja pago o pagamento deles", detalhou Willian Alves, diretor-financeiro do STTCU-CG (Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Coletivo Urbano de Campo Grande).

Na audiência de terça-feira, dia 16, o desembargador Cesar Palombo determinou o retorno de 70% nos horários considerados de pico e manutenção de 50% da frota nos horários alternativos, com uma multa de R$ 200 mil caso seja descumprido a determinação.

Minutos depois da decisão, a categoria havia se reunido na frente do prédio do Tribunal Regional do Trabalho e definiu que não acataria a determinação e manteria a greve até que seja quitado todos os pedidos.

