Sem data para receber, motoristas devem estender greve para quinta na Capital

Os motoristas do transporte coletivo de Campo Grande devem estender a greve para a quinta-feira, dia 18, já que não houve nenhuma sinalização positiva por parte do Consórcio Guaicurus para a quitação integral do salário referente ao mês de novembro.

Além do pagamento do salário, a categoria deseja o pagamento da segunda parcela do 13º e o adiantamento do vale, porém, o Consórcio, durante a audiência de conciliação, alegou que não tinha caixa e nem saúde financeira para tal ação. Assim, a tendência é os ônibus fiquem mais um dia nas garagens das empresas.

"A greve está mantida, os trabalhadores estão parados, até que seja pago o pagamento deles", detalhou Willian Alves, diretor-financeiro do STTCU-CG (Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Coletivo Urbano de Campo Grande).

Na audiência de terça-feira, dia 16, o desembargador Cesar Palombo determinou o retorno de 70% nos horários considerados de pico e manutenção de 50% da frota nos horários alternativos, com uma multa de R$ 200 mil caso seja descumprido a determinação.

Minutos depois da decisão, a categoria havia se reunido na frente do prédio do Tribunal Regional do Trabalho e definiu que não acataria a determinação e manteria a greve até que seja quitado todos os pedidos.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também