segunda, 15 de dezembro de 2025
Cidade

Sem motorista e ônibus: greve se concretiza no transporte público da Capital

Paralisação interfere na rotina de demais trabalhadores que usam o meio de locomoção

15 dezembro 2025 - 06h15
Terminal Júlio de Castilho amanheceu fechadoTerminal Júlio de Castilho amanheceu fechado   (Luiz Vinicius)
Como era esperado, os ônibus do transporte público de Campo Grande não estão fazendo os itinerários na manhã desta segunda-feira, dia 15, em razão da grave dos motoristas, que reivindicam o pagamento integral do salário referente ao mês de novembro.

O Consórcio Guaicurus chegou a informar os trabalhadores que apenas 50% do benefício seria depositado, o que vai contra a reivindicação dos motoristas que é: pagamento integral do salário, pagamento da segunda parcela do 13º e o pagamento do vale.

Nenhum ônibus foi encontrado, por exemplo, no Terminal Júlio de Castilho, na região oeste de Campo Grande. A situação se repete em todos os outros cinco terminais: Morenão, Guaicurus, Aero Rancho, Nova Bahia e General Osório.

A paralisação afeta inúmeros trabalhadores que precisaram se desdobrar para tentar encontrar maneiras de chegar aos respectivos empregos, seja por corridas de aplicativo ou carona de colegas.

Demétrio Freitas, presidente do STTCU-CG (Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Coletivo Urbano de Campo Grande), já havia informado à reportagem que a greve se encerrará quando "os pedidos da categoria sejam atendidos de maneira correta".

