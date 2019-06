Sem qualquer indicativo de velocidade, radar funciona desde março

Uma queixa enviada por um leitor do JD1 notícias aponta que, apesar da instalação de radares na avenida Antônio Teodorowick – que liga a rua Antônio Maria Coelho ao bairro Carandá Bosque -, não existem placas indicativas de velocidade na extensão da via, ampliada em 2017. Questionado sobre a questão do radar, no cruzamento com a avenida Mato Grosso, o diretor da Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), Janine Bruno, disse que as placas existem.

“Para termos um equipamento eletrônico, você tem que ter uma sinalização, conforme determinam as resoluções do Contran [Conselho Nacional de Trânsito]”. No caso de inexistência dessas placas, explica Bruno, qualquer notificação feita por meio dos radares é anulada. “Existem sim as sinalizações, inclusive pintadas no chão”, afirma.

Porém, em visita ao local, nossa equipe de reportagem constatou que não há esse tipo de placa por ali, onde o aparelho de fiscalização eletrônica está em operação desde o dia 23 de março deste ano.

Outro caso que gera dúvidas é o do redutor de velocidade instalado na avenida Afonso Pena, próximo ao Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial). O equipamento está no local há cerca de dois meses, mas nenhum tipo de placa de caráter educativo foi instalado.

“Alguns equipamentos estão prontos para entrar em operação, aguardando só a aferição pelo Inmetro. Os que não têm placa não entraram em operação ainda”, diz Janine Bruno.

Deixe seu Comentário

Leia Também