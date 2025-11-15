Menu
Menu Busca sábado, 15 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
UEMS Nov25
Cidade

Sem reposicionamento, dentistas aprovam estado de greve na Capital

Assembleia deste sábado aprovou por unanimidade a medida após Prefeitura descumprir decisão judicial

15 novembro 2025 - 13h31Sarah Chaves
Foto: Gustavo MagnussonFoto: Gustavo Magnusson  

Os odontologistas da rede pública de Campo Grande decidiram, por unanimidade, entrar em estado de greve após a assembleia realizada neste sábado (15) na ABO/MS. A deliberação autoriza o Sindicato dos Odontologistas de Mato Grosso do Sul (SIOMS) a iniciar todos os ritos legais de comunicação, negociação e preparativos para uma eventual paralisação, caso a Prefeitura continue descumprindo a decisão judicial que determina o reposicionamento dos profissionais no Plano de Cargos e Carreiras.

O presidente do SIOMS, David Chadid reforça que nesse período ocorrerá a notificação ao Poder público, montagem do comitê de greve, ofícios de notificação para reunião com o gestor, planejamento e números quanto a paralisações e possíveis datas. Uma nova assembleia deve ser feita dentro de 15 dias. "Até lá já teremos varias formalizações necessárias para os próximos passos" .

O presidente do SIOMS, David Chadid, explica que o plano, aprovado em 2020, prometia melhorar a carreira de quem buscasse mais qualificação, como especializações, mestrado e doutorado. Com isso, muitos profissionais investiram dinheiro próprio em cursos, acreditando no compromisso da Prefeitura.

O primeiro reposicionamento estava previsto para 2022 e o segundo para dezembro de 2024. Ambos não foram feitos. O sindicato entrou na Justiça e venceu em todas as instâncias, inclusive no Superior Tribunal de Justiça (STJ). 

A Prefeitura foi notificada no dia 30 de setembro e teve 45 dias corridos para aplicar o reposicionamento, até agora, nada foi publicado. 

Ao todo, cerca de 265 odontólogos podem ser afetados. Com o estado de greve aprovado, o SIOMS passa a comunicar formalmente a Prefeitura, organizar comissão interna e definir como ficará o atendimento para não prejudicar os serviços essenciais.

Procurada, a PGM informou que a manifestação estaria dentro do prazo regular e que “assim que possível será comunicado”.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Fiat Toro foi recuperada pela PMMS -
Polícia
Servidor do TJMS tem carro furtado após não pagar programa com novinho em Campo Grande
Local do crime -
Justiça
Júri desclassifica crime de 'Bafo' e réu deixa julgamento sem condenação no Aero Rancho
Vídeo: Jiboia cruza o Parque dos Poderes com 'escolta' do Detran-MS
Cidade
Vídeo: Jiboia cruza o Parque dos Poderes com 'escolta' do Detran-MS
Feijoada Solidária reúne 500 pessoas e reforça apoio a projetos sociais na Capital
Cidade
Feijoada Solidária reúne 500 pessoas e reforça apoio a projetos sociais na Capital
Sérgio Longen, Eduardo Riedel e o secretário Jaime Verruck
Cidade
Fiems faz 46 anos e aponta salto industrial como marca do desenvolvimento de MS
Ações tem sobrecarregado à Justiça -
Justiça
Gestão Adriane Lopes sobrecarrega a Justiça com cobranças de IPTU contra cidadãos
Foto: Festival do Japão em Mato Grosso do Sul
Cidade
5º Festival do Japão começa nesta sexta no Bosque Expo
Grupo Legendários na Camara CG -
Política
Campo Grande abre caminho para Legendários colaborarem com Defesa Civil em calamidades
Local do crime -
Justiça
'Bafo' é julgado por envolvimento em assassinato ocorrido em 2022 no Aero Rancho
As interdições serão temporárias e sinalizadas para garantir a segurança de pedestres e motoristas
Cidade
Trânsito em Campo Grande terá diversas interdições neste fim de semana; confira

Mais Lidas

Local do crime -
Justiça
'Bafo' é julgado por envolvimento em assassinato ocorrido em 2022 no Aero Rancho
Reprodução
Cidade
Prefeitura convoca familiares de sepultados no Cemitério Santo Amaro
VÍDEO: Policial militar tira a própria vida após tentar matar a esposa a tiros
Polícia
VÍDEO: Policial militar tira a própria vida após tentar matar a esposa a tiros
Atenção: Notícias sobre bandidos disfarçados de vendedores de colchões são falsas
Polícia
Atenção: Notícias sobre bandidos disfarçados de vendedores de colchões são falsas