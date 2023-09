Semáforo desligado causa acidente e caminhonete tomba na Av. Calógeras

Um acidente de trânsito envolvendo uma Toyota Hilux e um Fiat Siena interditou completamente a Avenida Calógeras no cruzamento com a rua Antônio Maria Coelho, na manhã desta sexta-feira (8), isso porque a caminhonete tombou na pista e motorista chegou a ficar retida no veículo precisando de auxílio para ser socorrida.

Segundo as primeiras informações, a sinalização semafórica que está desligada teria sido um dos fatores que contribuíram para o acidente. A caminhonete seguia pela Calógeras e o Siena pela Antônio Maria Coelho.

Apesar da dinâmica da colisão entre os veículos, a condutora da caminhonete, de 66 anos, teria sofrido apenas escoriações leves e após ser retirada e atendida pelo Corpo de Bombeiros, sendo encaminhada para uma unidade hospitalar. A motorista do Siena diz que ficou apavorada com o acidente.

"Eu fiquei apavorada e quem não fica, né?! Ela veio em alta velocidade e entrou com tudo. Quando ela viu que ia bater, ela tentou tirar e bateu na mureta e a caminhonete capotou ali", disse a motorista do Siena, Lilian Ferreira Maciel, de 40 anos.

Conforme as informações apuradas pela reportagem no local, o semáforo do cruzamento está desligado desde quarta-feira (6), pois usuários de droga e moradores de rua teriam furtado os fios.

A Agetran (Agência Municipal de Trânsito) esteve pelo local durante o feriado, chegou a mexer nos fios, mas não fez a ligação do sistema semafórico.

O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar está pelo local e vai atender a ocorrência, colhendo detalhes do acidente até a retirada do veículo tombado.

