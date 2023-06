'Semana da yoga' terá ações gratuitas em diversos pontos de Campo Grande

De 19 a 25 de junho, Campo Grande recebe uma longa programação para celebrar o Dia Internacional da Yoga. Em pontos espalhados pela Capital, as ações serão gratuitas e abertas ao público.

No dia 21 de junho é celebrada a data reconhecida pela ONU, como uma forma de unir saúde, bem-estar e paz mundial. Também na data, é comemorado do dia do skate, por isso as duas práticas entram na programação.

Começando no dia 19, as aulas serão de yoga e mandala, hatha yoga e yoga para gestantes. Na data seguinte haverá yoga sensível para percepção das sensações e emoções, yoga para grupo de cessação de tabagismo, hatha yoga suave para pessoas acima dos 60 anos e hatha yoga regular.

A programação segue no dia 21 com yoga e skate, hatha vinyasa, hatha yoga, chakra, power yoga e ashtanga, além yoga para fortalecimento e plenitude. No dia 22 há yoga para mulheres, yoga e mandala, yoga clássico - despertar do feminino para homens e mulheres a partir de 16 anos, além de yoga para estudantes e ansiosos.

No dia 23, há iyengar yoga, hatha yoga energizante, hatha yoga acessível, yoga mãe e bebê. Já sábado terá yoga em família, hatha yoga sensível e chakra yoga.

Encerrando, no domingo (25), o encontro será no Parque das Nações Indígenas, às 9h, na entrada do Museu Dom Bosco.

