Semana do ArtesÃ£o conta com aÃ§Ãµes, valorizaÃ§Ã£o regional e entrega de obra

Campo Grande contará, na próxima semana, com a 15° edição da Semana do Artesão com a escolha do Círculo Militar, na Avenida Afonso Pena, para receber as ações para ampliar o acesso dos artesãos e das micro e pequenas empresas ao mercado e a valorização do artesanato regional. O evento acontece de 19 a 26 de março.

Um ponto importante destacado pelo Governo de Mato Grosso do Sul é a entrega da revitalização da Casa do Artesão, que será reinaugurada no dia 19 de março, com show de Gabriel Sater. O investimento para a obra é de R$ 2,5 milhões.

Outra grande ação é realizada pela Assembleia Legislativa do Estado, no dia 21 de março, 19h acontece a entrega da medalha “Conceição dos Bugres” à artesãos homenageados pelos parlamentares.

O artesanato do Mato Grosso do Sul retrata costumes, tradições e demais referências culturais do estado. É produzido, em grande parte, com matérias primas locais, manifestando a criatividade e a identidade cultural do povo sul-mato-grossense.

Durante a semana serão oferecidas oficinas de artesanato para a população com inscrição gratuita, aulas de modelagem em argila, macramê, trançado de fibras naturais e oficina de cerâmica para crianças em breve estarão com inscrições abertas para o público.

Para o diretor presidente da Fundação de Cultura de MS, Max Freitas, “a semana do artesão é uma das mais importantes para nossa cultural e iniciar ela com a entrega da Casa do Artesão, shows, oficinas e ações para o público mostra que o artesanato é uma força motriz de geração de renda, empregos e história para nossa gente”.

