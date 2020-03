Semana do Consumidor: Energisa parcelará divídas em 36 meses

O consumidor que quiser negociar ou quitar as suas contas em atraso terão a 1ª Semana do Consumidor, realizada a partir desta segunda-feira (16) pela Defensoria Pública.

O evento é organizado em parceria com as Concessionárias Águas Guariroba e Energisa e a instituição financeira Crefisa e voltado à negociação de débitos entre clientes e empresas.

A concessionária de energia elétrica oferece condições diferenciadas de negociação para quem quiser sair do vermelho. Jonas Ortiz, coordenador comercial reforça sobre as facilidades de pagamento. "Quem quiser colocar as contas em dia, oferecemos parcelamento da dívida em até 36 meses, com entrada de no mínimo 10% do valor. É preciso apresentar documento original de identificação com foto e uma conta de energia elétrica", finaliza.

OS assistidos serão direcionados à Câmara de Conciliação Extrajudicial da Defensoria Pública para um mutirão de audiências, a fim de finalizar processos judiciais em andamento relativamente aos temas de água, energia e contrato bancário.

As equipes atenderão a população das 8h às 14h, sem intervalo para almoço, na Defensoria Pública, localizada na Rua Antônio Maria Coelho, 1668, Centro, entre os dias 16 a 19 de março, das 7h às 16h.

Deixe seu Comentário

Leia Também