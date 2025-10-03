Menu
Semana do Idoso no Asilo São João Bosco terá desfile, música e oficina de culinária

O evento começa neste sábado (4) e segue até 10 de outubro

03 outubro 2025 - 11h24Sarah Chaves, com informações da assessoria
Foto: DivulgaçãoFoto: Divulgação  

Entre os dias 4 e 10 de outubro, o Asilo São João Bosco realiza a Semana do Idoso, com uma programação especial voltada ao bem-estar, à socialização e à valorização da vida dos residentes. As atividades acontecerão sempre no período vespertino, a partir das 15h, na sede da instituição.

A abertura, no sábado (4), será marcada por uma missa em homenagem aos idosos. Já na segunda-feira (6), o destaque fica por conta do Desfile da Primavera, com apoio da MS Florestal, que contribuirá com voluntários, decoração e música para tornar a tarde ainda mais festiva.

A programação segue com ações pensadas para estimular o convívio e o lazer dos idosos. Na terça-feira (7), está prevista uma roda musical; na quarta (8), um piquenique coletivo. A quinta-feira (9) será especialmente movimentada, com a apresentação teatral dos alunos da Escola Municipal Elpídio Reis (exclusivamente pela manhã), seguida de uma oficina de culinária para o preparo de broa de milho e a visita do Santíssimo Sacramento à instituição.

Para encerrar a semana com alegria, a sexta-feira (10) contará com um lanche coletivo e um animado bingo entre os residentes. Todas as atividades serão acompanhadas pelas equipes técnicas de Assistência Social, Pedagogia e Nutrição, garantindo o cuidado integral e o suporte necessário aos idosos durante a programação.

De acordo com a presidente do Asilo, Isis Magalhães, a Semana do Idoso é uma oportunidade de fortalecer laços afetivos e proporcionar experiências significativas. “É um momento de resgatar memórias, promover autoestima e celebrar a vida. Atividades como o desfile e a oficina trazem lembranças queridas e estimulam a autonomia dos nossos residentes. Contar com o apoio da MS Florestal e de voluntários só enriquece ainda mais essa festa”, destacou.

Programação

04/10 - 16 horas - Missa pelos idosos na Capela do Asilo São João Bosco

06/10 - 15 horas - Desfile da Primavera

07/10 - 15 horas - Roda musical

08/10 - 15 horas - Piquenique 

09/10 -  9 horas - Peça teatral (Escola Municipal Elpídio Reis)

09/10 - 15 horas - Oficina de culinária (broa de milho)

10/10 - 15 horas -Bingo e lanche coletivo

Como ajudar:

Doações via Pix: [email protected]

Participação em eventos beneficentes e bazares

Doação de alimentos, produtos de higiene, limpeza e fraldas geriátricas (das 6h às 18h)

Destinação de parte do Imposto de Renda

Como voluntário ou visitante: visitas diárias (das 9h às 10h30 ou das 15h às 16h30)

Compras no Bazar do Asilo São João Bosco:

Segunda a sexta: 8h às 11h30 e 13h às 16h30

Sábado: 8h às 11h 

