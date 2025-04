Servidor do Detran-MS perde função de confiança após comentário contra Bolsonaro

Após deixar um comentário contra o ex-presidente Jair Bolsonaro em uma publicação no Facebook, um servidor do Detran-MS, em cargo de confiança em Guia Lopes da Laguna, foi alvo de críticas e um pedido chegou a ser feito pelo deputado estadual Coronel David (PL), pedindo sua exoneração, como foi publicado pelo JD1 nessa terça-feira (15).

No Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (16), o secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Rodrigo Perez assinou a dispensa do servidor na Função de Confiança Executiva, símbolo FCE-04 por meio de resolução.

Já uma portaria assinada pelo diretor-presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS), Rudel Trindade, revogou a designação do servidor da função de Gerente da Agência de Trânsito de Guia Lopes da Laguna.

Fato

O comentário "Morra Capitão", foi feito em uma publicação que mostra Jair Bolsonaro após uma cirurgia. Na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, o deputado Coronel David informou que havia formalizado ao secretário de Governo e Gestão Estratégica, Rodrigo Perez, o pedido para que fosse avaliada a permanência ou não de Meireles no cargo.



“Esse servidor fez uma publicação extremamente ofensiva desejando a morte do presidente Jair Bolsonaro. Não é o tipo de comportamento que se espera de um servidor público. Lamento profundamente que um representante do povo use as redes sociais para esse tipo de ataque”, afirmou Coronel David.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também