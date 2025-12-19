Servidores da Prefeitura da Capital ajudaram nos contratos irregulares de iluminação pública

Servidores municipais da Prefeitura de Campo Grande, teriam atuado para fraudar os contratos irregulares da iluminação pública na cidade, configurando um superfaturamento nos documentos.

A investigação partiu do Gecoc (Grupo Especial de Combate à Corrupção), que deflagrou a Operação Apagar das Luzes nesta sexta-feira, dia 19, onde descobriu o montante bem diferente do certame.

Na época, o contrato foi finalizado em cerca de R$ 11 milhões, mas a investigação apontou possíveis erros com atuação dos servidores públicos municipais. Não foram detalhadas quantas empresas estão envolvidas, mas uma delas é na própria capital sul-mato-grossense.

Foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão em Campo Grande e na cidade de Balneário Piçarras, em Santa Catarina.

As investigações indicam a ocorrência de reiteradas fraudes nos processos licitatórios. A investigação atinge contratos em vigência, firmados em 2024 e objeto de aditivos.

