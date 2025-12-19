Menu
Servidores da Prefeitura da Capital ajudaram nos contratos irregulares de iluminação pública

Foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão em Campo Grande e na cidade de Balneário Piçarras, em Santa Catarina

19 dezembro 2025 - 12h23Luiz Vinicius
Contratos de iluminação pública estão sujeitos a investigaçãoContratos de iluminação pública estão sujeitos a investigação   (Divulgação/PMCG)

Servidores municipais da Prefeitura de Campo Grande, teriam atuado para fraudar os contratos irregulares da iluminação pública na cidade, configurando um superfaturamento nos documentos.

A investigação partiu do Gecoc (Grupo Especial de Combate à Corrupção), que deflagrou a Operação Apagar das Luzes nesta sexta-feira, dia 19, onde descobriu o montante bem diferente do certame.

Na época, o contrato foi finalizado em cerca de R$ 11 milhões, mas a investigação apontou possíveis erros com atuação dos servidores públicos municipais. Não foram detalhadas quantas empresas estão envolvidas, mas uma delas é na própria capital sul-mato-grossense.

Foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão em Campo Grande e na cidade de Balneário Piçarras, em Santa Catarina.

As investigações indicam a ocorrência de reiteradas fraudes nos processos licitatórios. A investigação atinge contratos em vigência, firmados em 2024 e objeto de aditivos.

