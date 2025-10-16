Menu
Servidores do MPT e MPF fazem ato por valorização em Campo Grande

Mobilização acontece no Hemosul, com doação de sangue e ações de engajamento social

16 outubro 2025 - 07h50Luiz Vinicius
Sede do Hemosul, em Campo GrandeSede do Hemosul, em Campo Grande   (Bruno Rezende)

Servidores do Ministério Público do Trabalho (MPT) e do Ministério Público Federal (MPF) em Mato Grosso do Sul realizam, nesta quinta-feira (16), um ato público em Campo Grande. A mobilização cobra valorização das carreiras do Ministério Público da União (MPU) e isonomia com os servidores do Poder Judiciário.

O protesto será realizado no Hemosul, unindo reivindicações da categoria com uma ação de solidariedade. Durante o ato, haverá incentivo à doação de sangue, além de lanche para os participantes e sorteio de brindes.

Segundo Jair Flores, diretor-executivo da seccional/MS do SindMPU, a escolha do local reforça o compromisso social dos servidores. “Além de visibilizar nossas pautas, contribuímos diretamente com a comunidade ao fortalecer os estoques de sangue do Hemosul”, afirma.

A ação integra a mobilização nacional organizada pelo Sindicato Nacional dos Servidores do MPU (SindMPU), com atos simultâneos em vários estados e em frente à Procuradoria-Geral da República, em Brasília.

Principais reivindicações

  • Entre as pautas estão:
  • Tratamento isonômico com o Judiciário
  • Reposição salarial
  • Valorização do adicional de qualificação
  • Melhores condições de trabalho

Serviço: Mobilização “Mobilização Solidária”

Data: 16 de outubro de 2025 (quinta-feira)
Local: Sede do Hemosul - Av. Fernando Corrêa da Costa, 1304 - Centro
Horário: 08 horas

