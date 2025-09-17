Servidores do MPT em MS realizam mobilização por valorização salarial

Servidores do Ministério Público do Trabalho de Mato Grosso do Sul (MPT-MS) realizam uma grande mobilização nesta quarta-feira (17), a partir das 14h, em frente à sede da Procuradoria Regional do Trabalho da 24ª Região, localizada na Rua Doutor Paulo Machado, 120, em Campo Grande.



Eles exigem a manutenção da simetria histórica entre os servidores do Ministério Público da União (MPU) e os do Poder Judiciário, além de melhorias no Adicional de Qualificação (AQ) para valorizar as carreiras do MPU.

Após o ato inicial, os manifestantes seguirão em passeata pela Avenida Afonso Pena até a sede do Ministério Público Federal (MPF-MS), que também integra o quadro do MPU e apoia a mobilização. A ação faz parte de um movimento nacional convocado pelo Sindicato Nacional dos Servidores do MPU (SINDMPU), com manifestações simultâneas em diversos estados e em frente à Procuradoria-Geral da República, em Brasília.

A mobilização vai além de uma simples reivindicação corporativa. A falta de valorização dos servidores públicos compromete a qualidade do serviço prestado à população, afetando áreas essenciais como o combate à corrupção, a defesa dos direitos sociais e trabalhistas, a proteção ambiental e a garantia da democracia. Servidores desvalorizados impactam diretamente na eficiência das instituições que protegem os direitos fundamentais dos cidadãos.

O principal objetivo da mobilização é a reivindicação de uma reestruturação salarial com o slogan "Simetria Já 8% 8% 8% + AQ". Enquanto os servidores do Judiciário já têm garantido um reajuste escalonado para os anos de 2026, 2027 e 2028, além de uma melhoria no AQ, os servidores do MPU só têm previsão de um reajuste de 5,25% para 2026, o que quebra a paridade salarial existente há décadas. O SINDMPU alerta que essa disparidade pode resultar em uma defasagem permanente, prejudicando a valorização da carreira e a atratividade do MPU, uma instituição fundamental para a defesa da ordem jurídica e dos direitos no Brasil.

A expectativa é que a mobilização pressione a administração e sensibilize as autoridades a revisar a proposta de reajuste, assegurando um tratamento justo e igualitário para os servidores do MPU.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também