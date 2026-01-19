Menu
Servidores do TCE-MS têm prazo para abrir conta no Bradesco

O banco oferece atendimento no local para orientar sobre crédito salarial

19 janeiro 2026 - 11h14Sarah Chaves
Foto: Divulgação/TCE-MSFoto: Divulgação/TCE-MS  

Os servidores do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul devem ficar atentos às orientações para a abertura de conta no Bradesco, instituição financeira vencedora do processo licitatório que passa a ser responsável pela folha de pagamento do órgão.

Com a mudança, mais de mil servidores terão os salários creditados pelo banco, o que exige a abertura de conta para quem ainda não é correntista. O Bradesco informa que o processo é simples e pode ser feito de forma totalmente digital, além de contar com atendimento presencial para quem precisar de apoio.

A abertura da conta deve ser realizada pelo aplicativo do Bradesco, disponível para os sistemas iOS e Android, com acesso 24 horas por dia. No aplicativo, o servidor deve informar o CPF e fazer a leitura de um documento de identificação, como RG, CNH ou Registro Nacional de Estrangeiros. Já os servidores que possuem conta ativa no Bradesco não precisam abrir uma nova. Nesses casos, basta acessar o site www.agendabanco.com.br
 e informar os dados da agência e da conta para o recebimento do salário.

Para auxiliar os servidores durante o período de transição, o banco disponibilizou uma equipe de gerentes para atendimento presencial. O suporte será oferecido no Posto de Atendimento do Bradesco localizado na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, s/n, Bloco 29, no Parque dos Poderes, em Campo Grande.

No local, os servidores poderão tirar dúvidas sobre abertura de conta, atualização de dados e crédito salarial.

O atendimento presencial ocorre entre os dias 19 e 23 de janeiro, em horário comercial. O prazo final para abertura da conta também se encerra no dia 23 de janeiro.

Além da gestão da folha de pagamento, o Bradesco oferece condições específicas para os servidores do Tribunal, como cartão de crédito sem anuidade, crédito consignado com prazo de até 144 meses e dez dias sem cobrança de juros no cheque especial.

