Servidores estaduais folgarão dias 11 e 12, conforme decreto

O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) decretou ponto facultativo no dia 12 de junho e criou um feriado prolongado aos servidores estaduais, que terão quatro dias consecutivos de folga.

Conforme decreto, publicado na edição desta quinta-feira (4) do Diário Oficial do Estado (DOE), a suspensão do expediente no dia 12 considera a prevenção do contágio pelo novo coronavírus em Mato Grosso do Sul.

No dia 11, feriado de Corpus Christi, não haverá expediente e com o ponto facultativo no dia seguinte, uma sexta-feira, os funcionários públicos do Estado só voltam ao trabalho no dia 15.

