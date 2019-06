Sesc arrecada fraldas para o Recanto São João Bosco

Em apoio aos idosos do Recanto São João Bosco, o Sesc realiza campanha para arrecadar fraldas geriátricas tamanhos G e GG.

O Recanto São João Bosco fica no bairro Tiradentes, em Campo Grande, e as doações podem ser entregues na unidade do Sesc Camilo Boni, localizado na avenida Afonso Pena, 3.469. As fraldas, assim como itens de higiene pessoal, são os principais itens de consumo dos idosos.

"Cada idoso faz, em média, de seis a oito trocas diárias", diz a assistente social Paula Alencar Castro. Hoje, o Recanto atende a 62 idosos.

Serviço

Mais informações podem ser obtidas no Sesc MS, por meio do telefone (67) 3311-4300. O contato do Recanto São João Bosco é pelo telefone (67) 3345-0500.

