Cidade

Sesc lança campanha para arrecadação de alimentos em Campo Grande

As doações podem ser feitas de 12 de novembro a 12 de dezembro, em todas as unidades do Sesc da capital

12 novembro 2025 - 19h33Taynara Menezes
Todo o material arrecadado será destinado a instituições sociais cadastradas no programa Sesc Mesa Brasil   (Foto: Divulgação)

O Sesc Mais, em Campo Grande, deu início à Campanha de Natal 2025, que tem como objetivo coletar alimentos não perecíveis para famílias em situação de vulnerabilidade social. As doações podem ser feitas de 12 de novembro a 12 de dezembro, em todas as unidades do Sesc da capital.

Podem ser entregues alimentos não perecíveis, com exceção de sal e açúcar. Entre os itens sugeridos estão arroz, feijão, macarrão, farinhas, leite, entre outros produtos básicos.

Todo o material arrecadado será destinado a instituições sociais cadastradas no programa Sesc Mesa Brasil, que atua no combate à fome e ao desperdício de alimentos.

Os pontos de entrega são:

  • Sesc Administração Regional – Rua Almirante Barroso, 52, bairro Amambai;
  • Sesc Camillo Boni – Av. Afonso Pena, 3469, Jardim dos Estados;
  • Sesc Saúde – Rua Marte, 138, Vila Planalto;
  • Sesc Escola Horto – Rua Anhanduí, 200, Centro;
  • Sesc Teatro Prosa – Rua Anhanduí, 200, Centro;
  • Escola Sesc Ensino Médio Dr. José Roberto Tadros – Rua Dom Aquino, 1641, Centro.

Mais informações podem ser obtidas nas unidades participantes ou pelo telefone (67) 3311-4300.

