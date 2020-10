Parque das Nações não terá atividades coletivas

Fechado desde o início da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), o Parque das Nações Indígenas, um dos cartões postais de Campo Grande (MS) e ponto de lazer e de prática de atividades físicas, finalmente volta a ter os portões abertos para a população. A reabertura, que será nesta quinta-feira (8), contou com o trabalho de técnicos da área de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do Sesi, que elaboraram um protocolo de biossegurança para que as atividades dentro do parque pudessem ser retomadas.

O documento de 24 páginas apresenta diretrizes e orientações para o funcionamento de atividades dentro do Parque das Nações levando em conta o número de público e o potencial de contágio. “O Sesi, em parceria com o Sebrae/MS, vem ajudando as empresas de Mato Grosso do Sul a continuarem com as suas atividades, movimentando a economia sem colocar em risco a saúde e a segurança das pessoas. Usamos nossa expertise para ajudar o Governo do Estado a reabrir o Parque das Nações e, para nós, é motivo de orgulho muito grande. Esperamos que seja algo positivo para toda a sociedade”, afirmou o presidente da Fiems, Sérgio Longen.

Segundo o gerente de SST do Sesi, Michel Klaime Filho, a decisão na hora de elaborar o protocolo de biossegurança foi a de que o parque seria considerado uma espécie de extensão da calçada, sem excessos de regras. “Deverá haver orientações para que as pessoas façam o distanciamento de no mínimo 1,5 metro, diminuam o contato pessoal, usem máscaras ao entrar no parque, não compartilhem objetos pessoais. Enfim, aqueles cuidados que a população já sabe”, afirmou.

Ele ainda destaca que não serão permitidas atividades coletivas ou aglomerações, com a reserva reaberta apenas para atividades como caminhada, corrida e bicicletas, com garantias de distanciamento entre frequentadores. Além disso, não estarão abertas quadras, parquinhos e banheiros e as pessoas deverão levar suas garrafas para hidratação, porque os bebedouros continuarão desativados.

“Essas medidas foram tomadas por uma equipe técnica que avaliou os riscos de contágio do coronavírus e a importância da reabertura de mais um espaço para a prática de atividades físicas ao ar livre para a população. Ser escolhido pelo Governo do Estado para elaborar esse plano reforça o trabalho do Sesi como referência em biossegurança para a reabertura de diversos setores”, completou Michel Klaime.

O diretor-presidente do Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul), André Borges, explica que nesse primeiro período será avaliada a dinâmica operacional e funcional do parque em razão da pandemia. “A partir daí poderemos readequar os procedimentos de segurança e liberar alguns equipamentos de uso coletivo”, finalizou.

