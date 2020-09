Sete mil mudas de árvores frutíferas serão entregues neste sábado

Para conscientizar a população sobre o Dia da Árvore, a Secretária Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (Semadur), distribuirá sete mil mudas de árvores frutíferas neste sábado (26), a partir das 7h30, na rua Barão do Rio Branco esquina com a Ria Arthur Jorge.

As mudas de árvores serão entregues no sistema drive thru, “através do carro”, para evitar aglomeração, adotando os protocolos necessários para o combate à pandemia do novocoronavírus.

Serão distribuídas mudas de pinha, acerola, pitanga, romã, amora, jabuticaba, goiaba, araçá e ameixa, cada pessoa no veículo poderá pegar até duas mudas.

A ação tem como meta o incentivo ao plantio e à conscientização em relação aos benefícios oferecidos pela arborização urbana. Destacando que neste ano Campo Grande foi reconhecida mundialmente como “Tree Cities of the World”, em tradução livre “Cidades Árvores do Mundo”.

Deixe seu Comentário

Leia Também