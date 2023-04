"Seu Abraço Aquece": Mônica Riedel divulga projeto social

Com foco em ampliar a divulgação da campanha “Seu Abraço Aquece”, a primeira-dama, Mônica Riedel, madrinha do projeto^, destacou em entrevista na Rádio Educativa a iniciativa deste ano com os chamados 'Multiplicadores de Abraços'.

Os multiplicadores são servidores que representarão cada secretaria e autarquia do governo durante a campanha. “Uma das funções da primeira-dama é dar visibilidade a ações que tenham impacto na vida das pessoas. É a primeira campanha que participo como primeira-dama, sempre participei como cidadã, é com esse espírito de ajuda que entro nesse projeto", afirmou Mônica.

A campanha tem foco no servidor estadual, mas com a possibilidade da participação de toda a sociedade. As arrecadações também atenderão os indígenas, famílias Quilombolas e ribeirinhos e nas cidades do interior contará com apoio e organização da Polícia Militar.

Além de ajudar, levando casacos, meias, sapatos, toucas e luvas nos pontos de coleta nas secretarias, quem quiser ser um ponto de coleta, pode entrar em contato com a Secretaria de Estado de Administração (SAD) através do número (67) 3318-1440.

A incitativa conta ainda com a participação do IAC (Instituto Amigos do Coração), que realizará a triagem das peças para posterior distribuição. As instituições interessadas em receber doações para posterior entrega às comunidades pode entrar em contato através do e-mail: [email protected]

Além das secretarias estaduais, há pontos de coleta na Faculdade Insted na Rua 26 de Agosto, 63 - Centro e no Santuário Estadual Nossa Senhora Perpétuo Socorro, na Afonso Pena.

