"Seu abraço aquece" recebe 19 mil agasalhos do fisco estadual

A campanha "Seu abraço aquece", organizada pela primeira-dama Mônica Riedel segue colhendo bons frutos desde o início e recebeu 19.147 mil peças de roupas e cobertores da Secretaria Estadual de Fazenda. As doações seguem acontecendo até o dia 25 de maio.

Na última quinta-feira (18), O “Dia D” para entrega das doações encerrou a manhã com 8.646 peças de agasalhos entre cobertores, casacos e até sapatos entregues. A ação foi promovida pela Seilog (Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística).

A primeira-dama declarou que o número de “abraços” ou peças doadas surpreendeu, mas reforçou que tinha certeza que a Sefaz seria uma das secretarias mais participativas devido ao perfil do Secretário Flávio César.

Mônica afirmou que a visibilidade da campanha incentivou não apensas servidores, mas empresas, instituições e até mesmo a população que viu a necessidade de doar agasalhos, cobertores que não estão sendo utilizadas em suas residências. "Tinha certeza que chegaria aqui que teríamos um número expressivo de doações. Primeiro pelo envolvimento dos servidores, os nossos multiplicadores de abraços, e depois pelo perfil do Flávio que é de ‘missão dada, missão cumprida’.

A primeira-dama ainda ressaltou que haverá um "sprint final" para tentar arrecadar ainda mais doações ao longo dos próximos seis dias, prazo em que se encerra a campanha.

"Essa é a minha primeira campanha, estou muito animada pelo envolvimento de todos e por conhecer de perto todos os lugares e pessoas que compõem o Governo. O Eduardo e eu fizemos 29 anos de casados esse ano e sempre tivemos essa dinâmica, de estar nos ajudando em tudo a que nos propomos. Sou praticante de corrida e nós atletas, por mais exausto que possamos estar, buscamos energia para uma arrancada forte rumo ao final da prova. Isso se chama “Sprint Final. Então tenho certeza que até o dia 25 a Sefaz ainda tem muito a colaborar", declarou.

