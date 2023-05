'Seu Abraço Aquece' tem prazo de arrecadação prorrogado

A Campanha 'Seu Abraço Aquece' teve o prazo de entrega de doações prorrogados até o dia 24 de maio. Formatada para servidores públicos estaduais, a ação ganhou força e participação do público geral.

As doações são de roupas, sapatos e cobertores, que podem ser entregues nas secretarias estaduais e autarquias, além das parcerias com a Faculdade Insted, Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Famasul (Federação da Agricultura e Pecuária de MS) e Anoreg (Associação dos Notários e Registradores do Estado de MS), por meio de 16 cartórios localizados em Campo Grande.

Madrinha da ação, a primeira-dama Mônica Riedel reforça a importância do Seu Abraço Aquece. “Nas últimas semanas, o que temos presenciado é o comprometimento dos servidores, o grande movimento de solidariedade e o resultado não poderia ser diferente, mais e mais abraços arrecadados. A consequência disso é a prorrogação da campanha, para que novas peças de roupas e doações em geral sejam somadas a essa corrente”, relata.

A ação social ocorre em parceria com o IAC (Instituto Amigos do Coração), Organização não Governamental que há mais de dez anos promove ações de amparo e assistência a pessoas necessitadas. A ONG auxiliará na triagem das peças arrecadadas e posteriormente doadas a instituições que atuam no amparo às pessoas em situação de vulnerabilidade.

A campanha recebe roupas, calçados e cobertores novos e usados em bom estado de conservação. As entidades interessadas em receber doações devem se cadastrar através do e-mail: [email protected].

Pontos de arrecadação

Além das secretarias estaduais, as caixas de arrecadação estão localizadas até o dia 24 de maio de 2023 nos seguintes locais:

Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro – Avenida Afonso Pena, 377 – Bairro Amambaí

Faculdade Insted – Rua 26 de Agosto, 63 – Centro

Famasul (Federação da Agricultura e Pecuária de MS) – Rua Marcino dos Santos, 401 – Chácara Cachoeira

Cartórios da Capital

No interior do Estado, as doações podem ser direcionadas às unidades da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul

