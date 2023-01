Sexta-feira de despedida da Cidade do Natal tem música e 'Parada de Natalina'

Caminhando para o fim da temporada, hoje acontece a última sexta-feira de atrações da Cidade do Natal. Ativa desde 15 de dezembro, o último dia de funcionamento do local será no próximo domingo. Nesta sexta (13), estão previstas apresentações musicais e paradas natalinas com os personagens que encantaram o público nos altos da Avenida Afonso Pena. Hoje a festa fica por conta das apresentações de Forzan e DJ Yara Rayane.

A partir das 17h crianças e adultos podem aproveitar as atrações do local. Roda gigante, brinquedos infláveis e visita a Casa do Papai Noel são os locais mais visitados, além do trenzinho, presépio e uma árvore Oliveira de 200 anos. O cortejo musical com a Parada Natalina acontece às 21h.

O local conta ainda com praça de alimentação com 11 tendas gourmet – que fazem referência a prédios históricos de Campo Grande, como por exemplo o Colégio Oswaldo Cruz, Pensão Pimentel, Hospedaria Ramalho, Hotel Americano, Casa do Artesão, entre outros -, com refeições em valores acessíveis a partir de R$ 10.

Além da roda gigante, há outras novidades relacionadas à acessibilidade, incluindo a instalação de piso tátil para pessoas com deficiência visual.

City Tour

O City Tour conta com quatro saídas: 17h, 18h, 19 e 20h. A retirada de senhas é na entrada da Cidade do Natal, com a equipe da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur). O passeio que é gratuito segue do local até a Praça Ary Coelho e tem duração de aproximadamente 50 minutos. As crianças, para que possam participar, deverão estar acompanhadas dos seus responsáveis. Ao todo, são 70 lugares disponíveis, sendo 55 em cima e 15 na parte de baixo.

