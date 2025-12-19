Sextou com busão: transporte coletivo roda normalmente após fim da greve na Capital

Eles estão de volta e em sua totalidade conforme escala. Os ônibus do transporte coletivo passaram a operar normalmente nas primeiras horas desta sexta-feira, dia 19, voltando a rotina para atender a população após quatro dias de greve em Campo Grande.

Isso só foi possível após a efetivação do pagamento dos 50% restantes do salário referente ao mês de novembro e o comprometimento do pagamento da segunda parcela do 13° e o vale, que acontece ao longo desta sexta.

O impasse entre Consórcio Guaicurus e o sindicato dos motoristas era justamente esse: garantia de pagamento. Mas isso foi superado após o adiantamento do repasse do convênio com o Governo do Estado, referente a gratuidade dos estudantes, que equivale a cerca de R$ 3,3 milhões.

Para quitar o salário dos trabalhadores, o Consórcio Guaicurus recorreu a acionistas que buscaram recursos em instituições financeiras e afins para conseguir quitar o débito.

Assim, tanto salário, quanto o décimo terceiro e o vale estarão sendo pagos corretamente aos trabalhadores, que iniciaram o retorno as atividades no final da tarde de quinta-feira, dia 18. Mas o quantitativo correto só seria possível a partir da manhã desta sexta-feira.

