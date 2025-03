Shopping Bosque dos IpÃªs recebe aÃ§Ã£o para declaraÃ§Ã£o de Imposto de Renda

Com atendimento destinado a pessoas com renda até R$50 mil ao ano e Microempreendedores individuais (MEI), a ação para declaração de Imposto de Renda no Shopping Bosque dos Ipês acontece neste sábado (29), das 10h às 17h, no 1º piso do shopping, em frente à Positivamente Academias.

Os alunos dos cursos de Administração e Ciências Contábeis da Universidade Anhanguera Uniderp realizarão o mutirão gratuito para ajudar a população na conclusão do Imposto de Renda 2025.

Serão oferecidos os seguintes serviços:

- Orientação ao contribuinte na declaração do imposto de renda

- Realização da Declaração do Imposto de Renda no modelo Simplificado com rendimento de até R$ 50.000 no ano base 2024 e que não tenha investimentos em bolsa (ações); investimento e/ou aplicações financeiras com valor superior a R$ 50.000; ou venda de imóveis;



- Levantamento de pendências e orientações para a regularização de CPF

- Realização da Declaração do MEI



Serviço

O Shopping Bosque dos Ipês fica na Avenida Cônsul Assaf Trad, 4796, Novos Estados. Mais informações pelo telefone (67) 3304-5555 ou pelo site bosquedosipes.com .

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também