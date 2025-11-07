Shopping Campo Grande faz simulado de incêndio neste sábado

O Shopping Campo Grande realiza neste sábado (8), a partir das 8h, um Simulado de Abandono e Combate a Incêndio, com foco na área da Cinemark. A ação faz parte das medidas de prevenção e segurança do empreendimento e contará com a participação do Corpo de Bombeiros Militar, SAMU e Unimed Campo Grande.

O exercício tem como objetivo testar os protocolos de emergência, capacitar as equipes operacionais e reforçar o compromisso do shopping com a segurança e o bem-estar de clientes, funcionários e lojistas. Durante o simulado, será reproduzida uma situação real de emergência, incluindo evacuação de áreas, atendimento a vítimas e controle de incêndio, de forma coordenada entre os órgãos de resposta e as equipes internas.

De acordo com a administração do Shopping Campo Grande, a realização de simulados como este é fundamental para garantir a eficiência das ações em situações reais e promover uma cultura de prevenção. “Treinamentos periódicos são essenciais para que todos saibam como agir com rapidez e segurança em caso de emergência”, destaca a nota.

A ação também serve para integrar e avaliar a atuação conjunta entre os profissionais do shopping, as equipes de resgate e os órgãos de emergência, assegurando que os protocolos de segurança estejam atualizados e em conformidade com as normas vigentes.

A imprensa interessada em acompanhar a simulação pode entrar em contato com a Assessoria de Imprensa pelo telefone (67) 99209-7640 ou pelo e-mail [email protected].

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também