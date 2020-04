Shopping Campo Grande reabre amanhã; Bosque dos Ipês na quinta

Os dois maiores shoppings da capital, o Campo Grande e o Bosque dos Ipês, retomam as atividades nesta semana. Depois de apresentarem o plano de biossegurança, os estabelecimentos receberam aval para abrirem as portas.

Campo Grande

O shopping Campo Grande abre nesta quarta-feira (22) em horário reduzido, das 12h às 20h (todos os dias da semana) e com controle de acesso.

Os acessos ao estabelecimento contarão com aferição de temperatura corporal. Outro cuidado tomado será em relação a higienização das mãos, e para isso, haverá álcool gel 70% disponível em todo o Shopping. E para quem precisar, os carrinhos de bebê e cadeiras de rodas serão entregues aos clientes devidamente higienizadas e com capa protetora apropriada.

Para evitar aglomerações, foram colocadas sinalizações de distanciamento nas escadas rolantes, elevadores e em todos os acessos ao Shopping, e a desativação dos bebedouros.

Bosque dos Ipês

O Shopping Bosque dos Ipês reabrirá suas portas na próxima quinta-feira (23). Segundo a direção, o shopping terá funcionamento em horário reduzido, das 12 às 20 horas.

Como medidas biossanitárias, ele deverá adotar atitudes, como: o controle do número de pessoas e aglomerações; medição de temperatura de 100% dos colaboradores, lojistas, fornecedores e consumidores; medidas de desinfecção e limpeza e informação sobre a COVID-19 por todo o shopping.

Além das medidas tomadas pelo shopping, caberá às lojas um papel importante para proteger e orientar o público. A administração afirma também que receberá a todos, mas recomenda que idosos e crianças de até 05 anos evitem ir ao shopping.

Em casa - Para quem prefere ou precisa manter o isolamento social, o Shopping Bosque dos Ipês trouxe uma saída: a central de delivery de produtos não-alimentícios. O consumidor entra em contato com as lojas participantes, comunicadas nos canais on-line do Bosque, faz o pedido do que quer comprar e recebe até as 16 horas do dia seguinte a sua compra.

A iniciativa oferece frete grátis até o dia 25/04. As lojas participantes podem ser conferidas nas redes sociais do shopping.

