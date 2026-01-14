Menu
Shopping Norte Sul Plaza doa quase 3 toneladas de alimentos ao Mesa Brasil

A arrecadação da campanha 'O Nosso Natal é Mágico' beneficiará famílias de Campo Grande

14 janeiro 2026 - 08h51Sarah Chaves    atualizado em 14/01/2026 às 09h00
Foto: Divulgação Foto: Divulgação  

O Shopping Norte Sul Plaza realizou a entrega oficial dos alimentos arrecadados durante a Campanha de Natal “O Nosso Natal é Mágico”, que resultou na doação de 2,783 toneladas de alimentos não perecíveis. Os donativos foram destinados ao Sesc Mesa Brasil, programa voltado ao combate à fome e ao desperdício de alimentos.

A campanha mobilizou clientes, lojistas e colaboradores do Shopping Norte Sul Plaza, reforçando o engajamento coletivo em uma ação de impacto social e contribuição direta para a segurança alimentar de famílias em situação de vulnerabilidade.

Segundo a gerente de marketing do shopping, Anna Carolina Bruno, a iniciativa solidária já faz parte do calendário do empreendimento. Ela destaca que as campanhas vão além das celebrações tradicionais e buscam fortalecer o papel social do centro de compras, especialmente por seu alcance na região. Para a gestora, a entrega ao Mesa Brasil simboliza o compromisso com a solidariedade e com ações capazes de gerar resultados concretos para a comunidade.

Ao receber as doações, a gerente do Sesc Mesa Brasil, Adriane Zadi, ressaltou a importância da parceria para ampliar o atendimento às instituições sociais. Ela explicou que, em um cenário de persistente insegurança alimentar, a doação de alimentos não perecíveis é essencial, sobretudo porque a maior parte das arrecadações do programa é composta por frutas, legumes e verduras. Com o reforço recebido, será possível "ampliar a distribuição e garantir que os alimentos cheguem a quem mais precisa".

