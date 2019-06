Shopping oferece descontos e atrações diversas no feriado

Para quem pretende aproveitar o feriado municipal, Dia de Santo Antônio, na próxima quinta-feira (13) e se divertir com a família, o Shopping Bosque dos Ipês funcionará normalmente, das 10h às 22h, com diversas atrações com descontos. Na programação do Feriado Descontrolado, tem Oficinas Criativas, Assault Warzone, Radical Hoover e outros players com o valor da entrada mais barato, além do Fantástico Mundo Marinho, que é gratuito, e diversas novidades.

Brincadeiras que viraram febre na internet são o Slime e o Beads Art. Nas Oficinas Criativas cada kit de R$ 15 está por R$ 10. No espaço, localizado em frente à loja de brinquedos Toni Toys, no primeiro piso, a criançada aprende se divertindo.

Para a turma que prefere aventura e adrenalina, no Assault Warzone tem paintball e airsoft. Para brincar durante duas horas, com equipamento e mais 100 tiros o valor de R$ 38 está por R$ 28. O campo indoor fica no primeiro piso, ao lado da loja Forever 21.

Com mais descontos, tem o skate elétrico Radical Hoover, Radical Jump com trampolins e piscina de bolinhas no valor de R$ 10 para brincar por 20 minutos cada. O hoover e a piscina de bolinhas estão no segundo piso e o Jump, no primeiro piso.

Com carrinhos ultramodernos, o Mini Cars garante a brincadeira das crianças. Enquanto os pais passeiam no shopping, os filhos se divertem nos corredores. A atração está com desconto neste feriado. Para brincar durante 30 minutos o valor é R$ 35. Os brinquedos estão localizados na Praça Central, no primeiro piso.

Outra opção é a Casa da Tia Paula, um local de recreação infantil com várias atividades e brinquedos com monitoras treinadas, monitorado por câmeras e sistema seguro. Neste local, os pais podem andar pelo shopping e deixar o filho se divertindo. O valor é R$ 35 durante uma hora. O player está localizado no segundo piso.

Aberto ao público, tem a exposição internacional Fantástico Mundo Marinho, com tubarão, baleia, polvo e uma gama de animais marinhos de até 10 metros de altura, com robôs que reproduzem de forma fiel os animais do fundo do mar. Localizado na praça central, no primeiro piso.

Quem ainda tiver em dúvida de onde levar os filhos, a Play Games é para passar o dia. O parque de diversões agora está com brinquedos novos, como o King Hammer, Zombie Land, Pump Up. O local fica no segundo piso.

Para os pais que gostam de brincar com os filhos têm o Go Bigger. Com 300 metros de percurso, tem escorrega, piscina de bolinhas, cama elástica, corrida de obstáculos, labirinto e muita aventura, o brinquedo inflável promete trazer diversão para as crianças, jovens e adultos. A atração fica localizada no estacionamento do shopping. O valor no feriado é R$ 25, para brincar durante 30 minutos.

Para os que amam um filme, o cinema UCI está com vários em cartaz, entre eles: "Juntos para Sempre"; "Patrulha Canina: Super Filhotes"; "Aladdin"; "X-Men: Fênix Negra"; "John Wick 3 – Parabellum"; "Rocketman"; "Vingadores: Ultimato"; "Godzilla II: Rei dos Monstros"; "Ma". Para conferir os horários, acesse o site https://www.ucicinemas.com.br.

Além de toda essa programação, o shopping oferece também mais atrações gratuitas para toda a família neste feriado prolongado.

Na Praça de Alimentação, tem música ao vivo na Quinta Gastronômica com o Forró Fiô, a partir das 19h. No domingo (16), tem a apresentação teatral “As Aventuras de Bagacinho em: Quem conta um conto, cria um ponto” com o espetáculo João e Maria, às 15h30 no Arena Bosque, segundo piso.

Para quem deseja curtir um jogo no telão da Praça de Alimentação, o shopping irá transmitir o jogo Santos x Corinthians, na quarta-feira (12), às 20h30 do Campeonato Brasileiro. A Copa do Mundo de Futebol Feminino, com a partida Brasil x Austrália na quinta-feira (13), às 12h. E os jogos da Copa América de futebol masculino, que são: Brasil x Bolívia na sexta-feira (14), às 20h30; Argentina x Colômbia, no sábado (15), às 18h e no domingo (16), às 15h, Paraguai e Qatar.

