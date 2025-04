Shopping traz programação especial de Páscoa para toda família

O shopping Bosque dos Ipês preparou uma programação especial de páscoa para toda família, com personagens, caça aos chocolates gratuita, sessões de cinema e celebrações de missa. Além disso, as lojas seguem abertas e os restaurantes com cardápio especial.

Neste domingo (13), a programação especial inicia com a Missa de Domingo de Ramos, às 11h. A celebração será realizada pelo Padre Adriano Roque, na Capela Nossa Senhora Desatadora dos Nós, no 1º piso, na Praça Central. Na quinta-feira (17) com o Momento de Oração trará uma palavra especial. O evento é coordenado pelo Pastor Alexandre Costa (ICDM). É a partir das 19h, no 1º piso, em frente à Americanas.

No feriado de Sexta-feira Santa (18), a Praça de Alimentação do Shopping estará funcionando das 11h às 21h, e preparam menus especiais com peixes e frutos do mar. Neste dia as demais lojas e operações especiais não abrem. No Bosque Expo, estará sendo realizado o Congresso Cifad IEAD MS, com a participação de 6 mil pessoas. O congresso será na sextafeira e sábado (19).

No sábado (19), o funcionamento do shopping segue normal, das 10h às 22h. A partir das 15h, no 1º piso, em frente à Americanas, haverá uma apresentação especial com o tema de Páscoa com os personagens da SIM FEST: Galinha Pintadinha, Stitch e Sonic.

Logo após eles farão fotos e um encontro especial com as crianças. Às 16h30, o Coelho da Páscoa fará um circuito de caça aos ovos pelo shopping com as crianças. A participação é gratuita e as crianças devem estar acompanhadas pelos pais ou responsáveis. As lojas participantes estarão sinalizadas nas vitrines e as crianças devem trazer suas cestinhas.

Sessões exclusivas de The Chosen: A última Ceia – Ep. 1 e 2

A partir do dia 10 de abril, a UCI Cinemas do Bosque dos Ipês exibe The Chosen: A última Ceia, episódios 1 e 2. A série reuniu pessoas do mundo inteiro para assistir histórias emocionantes com uma perspectiva mais humana sobre Jesus Cristo.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também