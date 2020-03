Shoppings de Campo Grande confirmam fechamento de 15 dias

Após a confirmação do Decreto do prefeito Marquinhos Trad, recomendando o fechamento dos shoppings de Campo Grande, dois estabelecimentos da cidade confirmaram que irão obedecer à solicitação. Por meio de nota a imprensa, os shoppings Campo Grande e Norte Sul, confirmaram que suspenderam suas atividades pelo período de 15 dias, a partir desta quinta-feira (19).

De acordo com a assessoria do Norte Sul, todas as atividades no estabelecimento estão suspensas durante o período. Já a comunicação do shopping CG, serviços essências, como supermercado, lotérica, farmácia permanecerão com atendimento. Porém, a praça de alimentação e demais lojas ficaram fechadas durante este período.

Confira a lista do Shopping CG:

Supermercado vai funcionar das 8 às 23h, com acesso somente pelo lado externo;

Laboratório, clínicas e farmácias vão funcionar em horário especial, entre 12h e 20h; (sujeito à alteração)

Lotérica seguirá das 12 às 20h no dia 19/03 (sujeito à alteração a partir disso);

Demais serviços públicos como Polícia Federal, Correios e Detran/MS e bancos seguem com horários determinados pelos órgãos;

Serviços de alimentação podem ser adquiridos pelas plataformas de entregas online;

Demais lojas permanecerão fechadas.

Todos os estabelecimentos reforçaram a informação dizendo que a medida visa prevenir a saúde de clientes e funcionários. Além disso, obedece a recomendação da Prefeitura de Campo Grande, bem como do Ministério da Saúde.

