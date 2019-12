Show de Baby Shark promete animar Cidade do Natal

O dia tão esperado pela criançada de Campo Grande chegou, com apresentação especial do tubarão mais famoso do mundo, o Baby Shark. O sucesso foi anunciado pelo prefeito Marquinhos Trad ainda nos primeiros dias da Cidade do Natal 2019 e já vinha animando os pequenos que passavam pela Cidade do Natal.

No espetáculo, Baby Shark se junta ao seu amigo Pinkfong para se aventurar no mar, cantando e dançando canções novas e clássicas como Five Little Monkeys, Wheels on the Bus e Jungle Boogie, Monkey Banana Dance e, claro, Baby Shark.

A turnê brasileira do Baby Shark já visitou um número muito grande de cidades do Brasil e também pela América Latina, e é a primeira vez que vem para Campo Grande.

O show está programado para acontecer às 20h, porém a Cidade do Natal já estará em pleno funcionamento desde às 16 horas. Toda a programação é gratuita.

