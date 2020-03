Sidrolândia decreta quarentena a partir desta terça-feira

Gabriel Neves, com informações da assessoria

Com um caso confirmado de coronavírus e toque de recolher, impedido a circulação de pessoas das 22h às 4h da manhã, valendo desde sexta-feira (20), agora a Prefeitura de Sidrolândia decretou quarentena fechando todos os estabelecimentos comerciais do município a partir desta terça-feira (24).

A partir desta data, só será permitido o funcionamento de serviços considerados essenciais como serviços bancários e lotéricas, assistência à saúde, atividades de segurança privada, transporte de passageiros, postos de combustíveis, serviços de alimentação, supermercados e comércio em geral que vendam produtos alimentícios e produtos de limpezas, farmácias, pet shops, fábricas e indústrias.

A prefeitura do município informou que as atividades autorizadas a funcionar durante a quarentena deverão respeitar estritamente as regras de vigilância sanitária.

O município também impõe medida de isolamento para todas as atividades do comércio, ficando permitida a entrada ao estabelecimento comercial de somente uma pessoa da família e/ou uma pessoa de grupo de amigos evitando a aglomeração de pessoas, sob pena de cassação de alvará de funcionamento.

