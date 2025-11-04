'Silva' lidera lista de sobrenomes mais comuns em MS e no Brasil; veja o seu

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta terça-feira (4) um levantamento inédito sobre os sobrenomes mais comuns do Brasil e os dados mostram que os “Silva” estão por toda parte. Em Mato Grosso do Sul, o sobrenome ocupa o topo da lista, com 14,51% da população, o que representa mais de 400 mil pessoas.

Em seguida aparecem Santos (8,18%), Oliveira (5,71%), Souza (5,68%) e Pereira (3,46%), completando o top 5 dos sobrenomes mais frequentes no estado. Outros nomes tradicionais, como Ferreira, Rodrigues, Alves, Lima e Gomes, também figuram entre os dez primeiros colocados.

No ranking nacional, a liderança também é dos Silva, presentes em cerca de 34 milhões de brasileiros, ou 17% da população. O sobrenome tem origem no latim silva, que significa “selva” ou “floresta”. Segundo o IBGE, é provável que tenha sido adotado originalmente por pessoas vindas de regiões com vegetação abundante, uma herança que atravessou séculos e fronteiras.

O segundo sobrenome mais comum do país é Santos, com 21,4 milhões de registros, o equivalente a 10,5% da população. O nome é uma abreviação de “Todos os Santos” e era tradicionalmente dado a quem nascia no Dia de Todos os Santos (1º de novembro). Durante a Inquisição, foi amplamente adotado por convertidos ao cristianismo.

Apesar da predominância de sobrenomes de origem portuguesa, o levantamento mostra a diversidade da formação brasileira, marcada por influências indígenas, africanas e de diferentes ondas migratórias. Cada sobrenome carrega um pouco dessa história, seja nas famílias que atravessaram o Atlântico, seja nas que ajudaram a construir as cidades do interior.

