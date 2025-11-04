Menu
Menu Busca terça, 04 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Cidade

'Silva' lidera lista de sobrenomes mais comuns em MS e no Brasil; veja o seu

Só no Estado o sobrenome representa 14,51% da população, o que representa mais de 400 mil pessoas

04 novembro 2025 - 18h39Taynara Menezes
Um país de Marias, Josés, Silvas e SantosUm país de Marias, Josés, Silvas e Santos   (Foto: mockup)

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta terça-feira (4) um levantamento inédito sobre os sobrenomes mais comuns do Brasil e os dados mostram que os “Silva” estão por toda parte. Em Mato Grosso do Sul, o sobrenome ocupa o topo da lista, com 14,51% da população, o que representa mais de 400 mil pessoas.

Em seguida aparecem Santos (8,18%), Oliveira (5,71%), Souza (5,68%) e Pereira (3,46%), completando o top 5 dos sobrenomes mais frequentes no estado. Outros nomes tradicionais, como Ferreira, Rodrigues, Alves, Lima e Gomes, também figuram entre os dez primeiros colocados.

No ranking nacional, a liderança também é dos Silva, presentes em cerca de 34 milhões de brasileiros, ou 17% da população. O sobrenome tem origem no latim silva, que significa “selva” ou “floresta”. Segundo o IBGE, é provável que tenha sido adotado originalmente por pessoas vindas de regiões com vegetação abundante, uma herança que atravessou séculos e fronteiras.

O segundo sobrenome mais comum do país é Santos, com 21,4 milhões de registros, o equivalente a 10,5% da população. O nome é uma abreviação de “Todos os Santos” e era tradicionalmente dado a quem nascia no Dia de Todos os Santos (1º de novembro). Durante a Inquisição, foi amplamente adotado por convertidos ao cristianismo.

Apesar da predominância de sobrenomes de origem portuguesa, o levantamento mostra a diversidade da formação brasileira, marcada por influências indígenas, africanas e de diferentes ondas migratórias. Cada sobrenome carrega um pouco dessa história, seja nas famílias que atravessaram o Atlântico, seja nas que ajudaram a construir as cidades do interior.

Quer conferir os demais sobrenomes dessa lista, acesse a pesquisa completa no site do IBGE, clicando aqui

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

JD1TV: Corpo de Bombeiros alerta para mudanças no socorro a engasgos
Cidade
JD1TV: Corpo de Bombeiros alerta para mudanças no socorro a engasgos
Bazar Chic Beneficente acontece neste sábado com peças a partir de R$ 9 na Capital
Cidade
Bazar Chic Beneficente acontece neste sábado com peças a partir de R$ 9 na Capital
ISMAC Instituto Sul-Mato-Grossense para Cegos "Florivaldo Vargas"
Cidade
Instituto para Cegos realiza 1º Bazar Solidário com produtos doados pela Receita Federal
A modernização faz parte do programa permanente de melhorias no trânsito
Cidade
Novos radares entram em fase de testes em Campo Grande
Galhos de árvores ficaram espalhados por todos os lugares do parque, mas foram retirados
Cidade
Parque das Nações Indígenas reabre após finalização de manutenção e limpeza
Favela -
Cidade
Campo Grande tem 20 mil famílias vivendo em favelas; audiência pública discute regularização
Superlua poderá ser vista a olho nu
Cidade
Segunda superlua do ano poderá ser vista no Brasil por 3 dias
Câmara Municipal de Campo Grande -
Política
Câmara de Campo Grande analisa vetos da prefeita Adriane Lopes e projetos de lei
Refis 2025
Cidade
Refis 2025 começa nesta quarta-feira com descontos de até 80% em juros e multas
Tarifa técnica de ônibus sobe para R$ 6,57; passageiros continuam pagando R$ 4,95 na Capital
Cidade
Tarifa técnica de ônibus sobe para R$ 6,57; passageiros continuam pagando R$ 4,95 na Capital

Mais Lidas

Daniel Gracioso faleceu no acidente
Trânsito
VÍDEO: Campo-grandense é um dos três mortos em grave acidente em Ponta Porã
Imagem ilustrativa de pessoa idosa
Polícia
Filha abandona mãe idosa por não ter mais interesse de cuidá-la em Campo Grande
Hospital da Santa Casa, onde vítima está internada
Trânsito
Morre servidor da Sesau atropelado por motociclista na rua Brilhante, em Campo Grande
Ana Castela -
Agronegócio
Ingressos da Ana Castela na 2ª Expogenética MS entram no 2º lote