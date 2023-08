Sinalização no entorno das escolas do Aero Rancho e Mata do Segredo são reforçadas

Brenda Leitte, com Prefeitura

A Prefeitura de Campo Grande, por meio das equipes de sinalização da Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), intensifica nesta semana a implantação e manutenção das sinalizações verticais e horizontais nas regiões da Mata do Segredo e Aero Rancho.

No bairro Mata do Segredo, as ruas Johanesburgo e Cristaldo, receberam sinalização horizontal, que inclui a faixa contínua e tracejada.

A medida atende à solicitação feita por meio das redes sociais da Agetran, pela usuária do transporte coletivo, Andrea Lopes. “Em menos de 15 dias o pedido foi atendido. Ficamos muito felizes com a resposta. Essa parceria entre poder público e população é muito importante. Ao ver que uma solicitação é atendida, temos vontade de seguir colaborando, fornecendo informações que auxiliam nas tomadas de decisões que vão beneficiar a comunidade como um todo”, ressaltou a usuária.

Ainda na região do grande Aero Rancho, foram revitalizadas as sinalizações horizontais e verticais na Avenida Arquiteto Vilanova Artigas com a Rua Valdir Lagos.

Na Vila Bandeirante, a esquina da Rua Alexandre Fleming com a Rua Argemiro Fialho ganhou nova pintura de “PARE” e faixa de pedestre, além da revitalização na sinalização do quebra-molas.

No Jardim Tijuca, o cruzamento da Avenida Gunter Hans com a Avenida Panambi Vera e Avenida Ezequiel Ferreira Lima, receberam nova pintura para semáforo e faixa de pedestre.

O colégio ABC, no Jardim Paulista e Escola Municipal Professor Plínio Mendes dos Santos, no Bairro Guanandi, receberam reforços nas sinalizações de “Devagar Escola” e faixa de pedestre para que os alunos possam atravessar em segurança.

A equipe de sinalização informa que as sinalizações são feitas por meio de uma programação semanal que chega através de rondas da equipe, solicitações da população pelo 156 e lideranças comunitárias.

