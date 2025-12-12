Sindicato confirma greve de ônibus na segunda-feira na Capital

O Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Coletivo e Urbano de Campo Grande (SSTTCU-CG) confirmou que haverá greve de ônibus na Capital a partir da próxima segunda-feira (15). A paralisação ocorre devido ao pagamento parcial dos salários atrasados do consórcio Guaicurus.

O presidente do sindicato, Demétrio Freitas, recebeu a informação que a empresa vai depositar apenas 50% do valor devido, notícia que causou indignação da categoria.

“ Vai ser depositado só 50% do valor do salário que está atrasado, só 50%. Então, pessoal, mobilização, tudo que a gente já conversou, a partir de segunda-feira, greve, ninguém não precisa aparecer nas garagens", informou o chefe da classe.

A paralisação afetará todas as linhas de ônibus da cidade, e a população deve se preparar para interrupções no transporte público até que o pagamento integral dos salários seja regularizado. O JD1 Notícias vai acompanhar todo o desdobramento dessa situação.

