Sindicato pede corredor exclusivo para ônibus na Afonso Pena

Durante a discussão sobre o transporte público na Câmara Municipal de Campo Grande, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Coletivo, Demétrio Ferreira de Freitas, defendeu a criação de corredor exclusivo para ônibus na avenida Afonso Pena.

A criação é defendida pela maioria dos representantes dos trabalhadores do transporte público, como solução para os atrasos e, assim, acabar com a penalidade aos motoristas. “Motoristas são muito penalizados pelos atrasos. Uma das medidas que tem que ser tomada é para que realmente se coloque em prática a questão dos corredores. Temos que achar uma solução na Afonso Pena. O ônibus não cabe em uma mão, ele tem que usar uma faixa e a metade da outra”, disse.

Para o sindicalista, a Afonso Pena é o problema maior hoje por conta do espaço e o ônibus não cabe em apenas uma faixa. “O motorista vive pagando retrovisor porque o carro não cabe na faixa, por isso digo que o mais penalizado nisso tudo é o motorista”, falou.

O vereador André Salineiro rebateu a declaração do sindicalista e disse que a criação do corredor de ônibus não é a solução para o transporte público. “Corredor é importante, mas não é a solução, coloca mais ônibus ao invés de corredor, já melhora”, afirmou.

Já o presidente da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) Janine de Lima Bruno explicou sobre a situação da avenida prinicpal da capital ."Ônibus tem que andar com conforto na via, é um veículo grande e não ficar disputando espaço, a píncipio era estudado a construção junto ao canteiro central, mas devido ao tombamento, não da para afirmar, depende se vai conseguir mexer com o canteiro central ou não, não dá para afirmar nada",explicou.

O transporte público está sendo discutido neste momento em audiência na Câmara. A discussão foi proposta pelo vereador Junior Longo, presidente da Comissão Permanente de Transporte e Trânsito da Casa de Leis, composta ainda pelos vereadores William Maksoud (vice-presidente), Ademir Santana, Dharleng Campos e Enfermeira Cida Amaral.

