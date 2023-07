Síndico de condomínio 'problemático' no Pioneiros renuncia o cargo

Na tarde de ontem (21), o síndico do condomínio Castelo de Gibraltar, localizado no bairro Pioneiros renunciou o cargo. A renúncia aconteceu após inúmeras reclamações dos moradores que incluíam má gestão e pouco dinheiro em caixa. Conforme um morador de 34 anos, o ex-síndico renunciou por "medo" de uma assembleia de destituição que ocorrerá na quarta-feira (26).

"Ele se diz índico profissional, mas sempre faz isso, quando está marcada a assembleia para a destituição do cargo, ele não aguenta a pressão e renuncia. Ele está proibido de entrar no condomínio, mas a gente vê que nas redes sociais, ele está debochando de nós. O condomínio está abandonado, irregular com o Corpo de Bombeiros, além do que, estamos com apenas R$ em caixa", disse o funcionário público.

O morador que preferiu não ter o nome divulgado, ainda afirmou que, após o pedido de renúncia, os zeladores que eram da confiança do ex-síndico também pediram demissão. "Quem assumiu a gestão até o momento foi a subsíndica, e na quarta-feira, decidiremos quem assumirá o cargo para seguir com o mandato até dezembro", explicou.

No documento que oficializou a renúncia ao cargo, o "síndico profissional", afirmou que adotará as medidas legais para penalizar as pessoas que fizeram alegações mentirosas contra ele. "Solicito que seja deliberado em assembleia sobre a contratação de auditoria fiscal para que seja apontado se houve qualquer irregularidade em meu mandato e estou a disposição para quaisquer esclarecimentos", argumentou.

Sobre a situação do condomínio, o funcionário público contou que o síndico em questão havia afirmado anteriormente que o local estava regular com o Corpo de Bombeiros, o que segundo o morado, é inverídico. "Tivemos uma visita dos bombeiros aqui e estamos para ser multados, em quase R$ 25 mil porque o condomínio está todo errado em situação. Além disso, ele pagou R$ 12 mil em uma central de alarmes sendo que a mesma custa R$ 5 mil", disse.

O rapaz ressaltou que não há dinheiro suficiente em caixa nem para pagar a recisão dos zeladores que pediram demissão e ainda fez um alerta. "Peço que todos os condomínios que são administrados por ele abram o olho, pois ele acabou com nosso condomínio, estamos na lama".

RELEMBRE

Tudo começou no dia 21 de junho, quando insatisfeitos com a má gestão do síndico, moradores realizaram um 'panelaço' em frente ao condomínio. No mesmo dia, o condomínio teve mais um episódio após ser autuado pelo Corpo de Bombeiros porque um apartamento ‘pegou fogo’ e teve irregularidades encontradas pelos militares. Os moradores levaram um susto quando um vazamento de gás [embutido] causou um princípio de incêndio no fogão de um dos apartamentos da unidade.

Em notícias divulgadas anteriormente pelo JD1 Notícias, registros de conversas no WhatsApp mostram que o ex-síndico se recusava a renunciar, mesmo após diversos pedidos dos moradores.

Em denúncia, os condôminos falam que havia um fundo de reservas com cerca de R$ 300 mil, mas que esse dinheiro já não consta mais no caixa do condomínio e que não há prestação para onde a quantia foi direcionada.

