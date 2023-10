Sinalizações são reforçadas nas vias das Moreninhas, São Lourenço e Jardim Canguru

Nos últimos dias, as equipes de sinalização da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) passaram pelos bairros São Lourenço, Jardim Canguru, Moreninhas e Presidente Vargas, ocasião em que foram reforçadas a sinalização horizontal e vertical, reduzindo a ambiguidade e incerteza no tráfego

Segundo informações da Agência, a Rua Manoel Laburu, paralela à Avenida Marques de Lavradio e via de acesso à Rua Cayova, no Jardim São Lourenço por exemplo, apresenta um volume significativo de tráfego de veículos. A iniciativa buscou aprimorar a segurança dos moradores e condutores na região, reduzindo a ambiguidade e incerteza no tráfego.

Além da Rua Manoel Laburu, outros locais também foram contemplados com aprimoramentos na sinalização esta semana, como a Rua Catiguá no Bairro Jardim Canguru, que recebeu a demarcação de “Devagar Escola” e a instalação de quebra-molas.

Na quarta-feira (25), a equipe realizou a pintura da sinalização viária na Rua Adélia, localizada no Bairro Moreninha, e na Avenida Presidente Vargas, nas proximidades da Euler de Azevedo.

O diretor de Trânsito da Agetran, Sidinei Oshiro, ressaltou que a equipe realiza, em média, de 3 a 4 atendimentos por dia relacionados à pintura da sinalização, o que pode variar de acordo com a complexidade da tarefa, as condições climáticas e a extensão do trabalho. “Nossas equipes estão em ação, trabalhando incansavelmente pela segurança viária, durante todas as horas do dia”, esclareceu.

Já a implementação de placas gira em torno de 300 a 400 por mês. “Para as placas, o atendimento é mais rápido. E tem vezes que é só reposicionamento”, comentou.

O cidadão que tiver interesse em fazer uma solicitação de sinalização deve entrar em contato por meio do canal 156.

