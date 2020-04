Sistema da Agetec será usado pelo Combate Nacional da Violência Doméstica

Uma ferramenta desenvolvida pela Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec) no combate a violência contra mulher, será utilizado pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. A Prefeitura de Campo Grande firmou um termo de cooperação técnica para cessão dos direitos de uso do “Sistema Íris” pelo Ministério.

Segundo a Agetc, o sistema, aperfeiçoado neste ano e é utilizado pela Casa da Mulher Brasileira desde o ano de 2016 no registro, encaminhamento e acompanhamento dos atendimentos realizados às mulheres que procuram o local vítimas de violência ou que estejam em situação de vulnerabilidade.

O diretor-presidente da autarquia, Paulo Fernando Garcia Cardoso, o objetivo do projeto é permitir que a ferramenta seja utilizada em todas as unidades da Casa da Mulher Brasileira distribuídas pela país.

“O sistema Íris foi desenvolvido pela equipe da Agetec e vem sendo aprimorado para melhor atender as demandas da Casa da Mulher Brasileira. Para Campo Grande é gratificante saber que outros municípios poderão utilizá-lo, principalmente ao considerar os ganhos que a tecnologia trouxe para as equipes locais”, pontuou.

Ainda conforme a Agetec, o Sistema permite a coleta padronizada de dados referentes às mulheres atendidas pelas CMBs. O uso da ferramenta garantirá mais agilidade nesse processo que, até hoje, ocorre de forma manual.

Além da cessão de uso, a cooperação servirá para que as equipes da Agência e dos outros municípios possam evoluir a ferramenta, desenvolvendo novas funcionalidades para adaptá-lo às novas realidades.

Campo Grande foi a primeira capital a receber a instalação da Casa da Mulher Brasileira. A coordenadora da unidade, Tai Loschi, entende que o Sistema Íris vai permitir maior controle e a padronização dos serviços oferecidos. “Acho importante porque entendo que Campo Grande, através dessa ferramenta criada pela Agetec, dá mais um passo importante no combate à violência. Com o sistema poderemos apoiar o máximo as outras unidades existentes no Brasil”, finalizou.

