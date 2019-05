Solurb está desenvolvendo os “Canteiros Sustentáveis”

Matheus Henrique, com informações da assessoria

Em Campo Grande, a Solurb está desenvolvendo o projeto “Canteiros Sustentáveis”, que busca reduzir custos com manutenção de áreas públicas por meio da troca da vegetação existente pela grama esmeralda. Trata-se de projeto-piloto, de iniciativa da própria concessionária, com investimento totalmente privado.

Segundo a Solurb, a iniciativa vai garantir a existência de canteiros com excelente aparência, proporcionando melhor qualidade de vida aos campo-grandenses, aumentando ainda a segurança no transito, já que evita o crescimento do mato.

O processo de substituição está sendo feito por meio do plantio direto, que se constitui em prática mais ecológica e sustentável. A manutenção passará a ser preventiva, gerando muito menos resíduos, reduzindo ainda custos e riscos e garantindo um canteiro bonito, seguro e sustentável.

Até o momento, o projeto está sendo desenvolvido nas avenidas Cônsul Assaf Trad e Ana Rosa Castilho Ocampo, na região norte de Campo Grande, com apoio da Grama Pontal e da prefeitura.

